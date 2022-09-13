Eğitim Sen Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kapısına dayandı

Haber: Süleyman Kurt

Toplanan 700’e yakın imza ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kapısını çalan Eğitim Sen, Milli Eğitim Müdürlüğü binasında basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen ve diğer tüm sendikalı, sendikasız kamu emekçisinin sesi olmaya çalıştıklarını açıklayan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, banka promosyon talepleri için toplanan 700’e yakın imzanın önemini şu cümleler ile anlattı:

KOMİK RAKAMLAR İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

“Bizler kamu emekçileri olarak, bankalar ile üç yıllığına promosyon anlaşması yapıyoruz. Bolu ili de neredeyse Türkiye’deki en düşük promosyona sahip. Yapı Kredi ile yapılan sözleşmede 5 bin 160 lira gibi komik bir rakamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunda tabii ki de hızla yükselen enflasyonun da etkisi var ama bu promosyonlar gerçekten çok ciddi geçim sıkıntısı yaşayan eğitim emekçilerinin bir nebze olsun geçim sıkıntısına çare olabilecek bir şey aslında. Bankaların da yüzde dört yüz oranında karlarına kar kattığının açıklandığı bir noktada zorunlu müşteri olarak kıldığı kamu emekçilerinin çok büyük bir kaybı var.”

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN SESİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

“Sadece sendikamız adına değil, bütün eğitim emekçilerinin ortak talebi adına buradayız. Çok kısa sürede okullarımızda yürüttüğümüz imza kampanyasıyla, sendikalı sendikasız hiç fark etmeksizin elimizdeki 700’e yakın imza ile kamu emekçilerinin sesi olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın talebini gösteren imzalarla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü’nden promosyonun güncellenmesini talep edeceğiz.”