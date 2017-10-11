Haber: Kasım Şahin

Eğitim – Sen Bolu Şubesi Başkanı Zehra Kulalı Gezici, zorunlu din dersleri hakkında imzalanan protokole sert tepki gösterdi. Gezici, bu uygulamanın kaldırılması adına girişimlerde bulunduklarını söyleyerek; “Bildiğiniz gibi geçen hafta Bolu ilinde ilköğretim okulları ve anaokullarında pilot bir uygulama olarak hayata geçirilen, okul ders saati içerisinde müftülük personelinin derslere girmesini mümkün kılan bir protokolle karşı karşıya kaldık. Protokolün eğitim birliğini bozan ve çocuklarımızın gelişim dönemlerine uygun olmayan bir içeriğe sahip olması; mevzuat ve yasal çerçeveye aykırı ve en önemlisi pedagojik formasyonu olmayan ehliyetsiz kişilerce verilecek olması, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve kamuoyunu kaygıya sevk etmişti. Laik, bilimsel ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi veren Eğitim – Sen açısından bu protokolün kabul edilemeyecek uygulamalar içermesi, takip edildiği üzere protokolün detayları ve sakıncalarıyla birlikte, öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin kaygılarını, Bolu kamuoyu ile birlikte ülkenin gündemine taşıdık. Bu uygulamayı Genel Merkezimizle de paylaştık. Kaygılarımızı, uygulamanın durdurulması ve iptali yönündeki taleplerimizi Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğine iletmek üzere görüşme talep ettik. Genel Merkezimizin katılımıyla gerçekleşen görüşmelerimizde uygulamanın okullarımızda öğretim birliğini bozan işlevi, mevzuata ve yasal çerçeveye aykırı yapısı, anayasal hakkımız olan laik eğitim alma hakkımızı engelleyecek ve onarılması güç travmalar yaratabilecek bu uygulamayı kabul etmeyeceğimizi ve konun her açıdan takibinde olma kararlılığımızı ilettik. Yetkililerin bu uyarı ve hassasiyetlerimizi dikkate alarak, protokol de bulunan 2. Ve 3. Sınıf öğrencileri için Serbest Etkinlik dersinde ‘’değerler eğitimi’’adı altında ders türetilerek, Kuran-ı Kerim ve İslam bilgisi eğitimini kapsam dışı bırakmalarını çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak anaokullarında 4-6 yaşta, değerler eğitimi adı altında verilecek olan din eğitiminin de bilimsel ve pedagojik olarak kabul edilemeyeceğini buradan bir kez daha iletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZİHİNSEL GELİŞİMLERİ OLUMSUZ ETKİLENECEK”

Gezici, açıklamasının devamında bu uygulama nedeniyle çocukların zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkileneceğini belirterek; “4-6 yaşındaki bu çocuklara fiziksel gelişimleri açısından 50 kilo yükü nasıl yükleyemeyeceksek, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için de soyut kavramları içeren din bilgisini yükleyemeyeceğimizi, taşıyamayacaklarını belirtmek istiyoruz. Aksi takdirde çocuklarımızın ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkileneceğini belirtmek istiyoruz. Aynı nedenlerle okuma yazması dahi olmayan bu çocuklara kendi alfabemizde yazı çalışmasını nasıl yaptırmıyorsak, Arapça harf çalışmasının da yaptırılamayacağını belirtmek istiyoruz. Anaokullarında itibaren çocuklarımızı dersi istiyorum ve istemiyorum diye ayrıştırılmasını kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın el ele tutuşup oynadıkları oyunlarını çalmanıza izin vermeyeceğiz. Yurttaşlık bilincinin gelişmesi açısından kritik bir öneme sahip olan, okul öncesi eğitimde farklı iki formasyonda yurttaş yetiştirilemeyeceğini, bunun toplumsal barışımızı da zedeleyeceğini belirtmek istiyoruz” dedi.

“YETKİLİLERİ BU KONUDA TEKRAR UYURIYORUZ”

Gezici, son olarak açıklamasında yetkilileri konu hakkında uyararak; “Yetkilileri bu konuda tekrar uyarıyor ve bu hatadan derhal dönülmesini talep ediyoruz. Öğrencisi, velisi ve öğretmeniyle bu sürecin her açıdan takipçisi olduğumuzu da buradan tekrar hatırlatıyoruz. Bilimsel bilginin, evrensel ahlak ve değerlerinin, 100 yılı aşkın taşıyıcısı ve örgütleyicisi olan sendikamız Eğitim - Sen olarak, çocuklarımıza bir arada kardeşçe yaşamayı, farklılıklara saygıyı, kendi yaşam pratiklerimizle dayanışmayı, doğruluğu, dürüstlüğü, aklı ve liyakati değer olarak yaşatmak ve aktarma kararlılığımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” şeklinde konuştu.