Eğitim Sen’den 23 Kasım daveti

Haber: Aysun Beykoz

Eğitim Sen Bolu Şube Başkan Zehra Kulalı Gezici tüm eğitim ve bilim emekçilerine, öğrencilere ve velilere seslendi. Gezici yaptığı açıklamada “Biz, en ağır koşullarda öğrencilerimizin gözündeki ışıltı sönmesin diye çalışan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenleriz. Biz, harcadığı onca emeğe rağmen ataması yapılmayan öğretmenleriz. Biz, güvencesiz, düşük ücretle, uzun süreler çalışmaya mecbur bırakılan özel öğretim kurumu öğretmenleriyiz. Biz, eğitim hizmetinin görünmeyenleri, düşük ücret ve ağır koşullarda çalışmak zorunda bırakılan eğitim emekçileri, hizmetli, memur, teknik personeliz. Biz, haksız hukuksuz şekilde bir gecede çıkarılan kararnamelerle, disiplin kurullarınca veya sözleşmesi yenilenmeyerek ihraç edilen eğitim ve bilim emekçileriyiz. Biz, çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etmek zorunda bırakılan, kamu okullarında kayıt parası, katkı payı, bağış adı altında ücretler dayatılan veya özel okullara mecbur bırakılan velileriz. Biz, öğrencileriz, eğitim hakkı elinden alınan yurttaşlarız, istemediği okula devam etmek zorunda bırakılan on binleriz. Biz milyonlarız. Haklarımız, özgürlüklerimiz ve elimizden alınmaya çalışılan geleceğimize sahip çıkmak için 23 Kasım'da Ankara'da, kışı bahara çevirmek için buluşacağız. Biz biliyoruz ki; biz haklarımıza birlikte sahip çıktığımız, haklarımızı birlikte talep ettiğimiz sürece kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

“EĞİTİM SEN SİZİ MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR”

23 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek olan buluşmaya herkesi davet eden Gezici “Biz biliyoruz ki; birlikte olduğumuzda, el ele tutuştuğumuzda başaracağız. Biz biliyoruz ki; birbirimizin sesine ses olduğumuzda eşit ve özgür bir ülke yaratacağız. Biz biliyoruz ki; eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir ülkeyi yarattığımızda, haklarımızı, özgürlüklerimizi kazanacağız. Biz biliyoruz ki; eğitim emekçilerinin haklarına, öğrencilerimizin eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir, nitelikli, laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkına sahip olduğu gün aydınlık ve güzel yarınları kuracağız. Tüm bu nedenlerle EĞİTİM SEN sizleri mücadeleye, yan yana durmaya, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyor. Bizler, bu toprakların eğitim ve bilim emekçileri olarak birlikte, kardeşçe yaşamak için Ankara'ya geliyoruz. Eğitim Sen, 111 yıldır devam eden eğitim emekçilerinin mücadele tarihinden ve birikiminden aldığı güçle, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, öğrencilerimizi, velilerimizi, bilim insanlarını ve tüm yurttaşlarımızı 23 Kasım'da Ankara'da buluşmaya çağırıyor. Davetimiz güneşin sofrasında buluşma, hep bir ağızdan türküler söyleme ve hep beraber maviliklere yelken açma davetidir. Bu davet bizim. Birlikte başaracağız. Haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için bütün eğitim ve bilim emekçilerini 23 Kasım'da Ankara'ya çağırıyoruz" dedi.