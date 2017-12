Bolu Valiliği tarafından kendilerine stant açarak imza kampanyası düzenlenmesine izin verilmemesi konusunda açıklama yapan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici şunları söyledi; “ Eğitim Sen Bolu şube olarak ;yaz boz tahtasına dönmüş eğitim sistemimizi , milyonlarca çocuğumuzun, gencimizin ailelerinin ,eğitim emekçilerinin emeğini hiçe sayan sabahtan akşama değişen sınav sistemlerini, her geçen gün kadına ve çocuğa karşı artan şiddeti meşru gösteren cinsiyetçi ,bilimsel birikimi reddeden müfredatı ve cemaat ve vakıflarla yapılan protokolleri ve özelleşen eğitim sisteminin sorunlarını bir imza standıyla sizlerle paylaşmak istedik. Ancak,bu faaliyetimize izin vermeyen Bolu valiliğinin yazısını aynen paylaşmak istiyoruz. ‘Eğitim Sen Bolu Şube Başkanlığının eğitim sistemi, kadına karşı şiddet, vakıf ve cemaatler ile özel okul konularında stantaçarak yapacağı imza kampanyası valilik onayı çerçevesinde uygun görülmemiştir.’ Ülkemizde eğitim alanında yapılan değişiklikleri, yakın gelecekte yaratacağı sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek, içinde barındırdığı tehlikeler hakkında toplumu uyarmak ve bütün bu gelişmelere karşı mücadele etmek eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak bizim en önemli görevimizdir” dedi.

Açıklamasının devamında Gezici, eğitim sistemi, kadına karşı şiddet, vakıf ve cemaatler ile özel okul konularında ülkenin geldiği durumunu anlattı. Gezici; “ Her geçen gün ülkemizde ve ilimizde de artan çocuğa ve kadına karşı her türlü şiddet, daha iki ay önce valilik binasının 50 metre önünde boşanmak istediği eşi tarafından katledilmeye çalışan kadına dahi yetkililerin dikkatini çekmemiş ki biz bu artışın nedenlerini konuşturmak istemiyorlar. Eğitim ve bilim emekçileri olarak uyarıyoruz ; Bilimden uzak müfredat değişikliği ile özellikle kadına ve çocuklara karşı şiddet adeta meşrulaştırılıyor. Cinsiyetçi, eşitliksiz içerik ve tutum eğitim yoluyla yeniden üretilereköncelikle kadınlarımız ve çocuklarımızı teslim alıyor. Eğitimde yapılacak her değişiklik, bilim insanlarına, eğitim emekçilerine, sendikalara ve eğitimin tüm bileşenlerinin fikri alınarak yapılsın diyoruz . Sınav sistemlerinin değiştirilmesi örneğinde bunu gördü . Açıklanan her değişiklik konun uzmanları tarafından değerlendiriliyor ve yeniden düzenleniyor. Peki en başta bu değişiklik uzmanlar ve eğitimin tüm bileşenleriyle ele alınamaz mıydı ? Biz diyoruz ki; Ne çocuklarımızın, ne eğitimsistemimizin ne de ülkemizin geleceği yaz boz tahtası değildir. Cemaat ve vakıflarla yapılan protokoller ; MEB’ in mevzuatlarına da aykırı , bilimsel bilgiyi reddeden ve eğitim birliğimizi bozan protokollerle, geleceğimizin karartılmasına göz yummadık yummayacağız.Bizlereğitim emekçileri olarak sınıflarımıza onaysız tek bir tane kaynak kitap dahisokamazken ,30 saatlik Okul öncesi eğitim program 24 saate indirildi. 6 saatlik ders içeriği bütün mevzuatlara aykırı bir şekilde müftülüğe bırakıldı . Yetkisi olmayan, onayı olmayan içerikle, ehliyetsiz kişilere emanet ettik 36 ve 70 aylık çocuklarımızı. Öğretmen ve velilerimizin şikayetlerine ve travmalara rağmen uygulamanın ısrarla devam ettiğini görüyoruz. Yeri geldiğinde paylaşacağımız sıkıntıları eğitim emekçilerinden kaygıyla dinliyoruz. Diğer bir konu ilimizde bulunan pansiyonlu okullarımız da hafta da 1 kez akşam etüt saatlerinde ‘’sohbet’’ toplantıları yapıldığını biliyoruz. 2017 -2018 eğitim öğretim yılı başında milli eğitim müdürlüğü tarafından , ilimiz de bulunan pansiyonlu okullarda belletmenlik görevi yapan öğretmenlerimize, 13 rehber öğretmen tarafından çocuklara karşı ihmal ve istismar konularda eğitim verildi. Bu eğitimin gerekçesi şuydu; çocuklara karşı artan cinsel suçlar ve maalesef bunların önemli bir kısmının pansiyon ve yurtlarda olduğu gerçeğiydi. Kendi personeline bu eğitimi verme ihtiyacı duyan Müdürlüğümüz ; kim olduğunu ,tarikat mı cemaat mi bilmediğimiz bu kişileri gece etüt saatinde niçin pansiyonlarımıza girmesine izin verir. Kim talep etmiştir bu faaliyeti ? Velilerimizin haberi ve onayı var mıdır? Bizlere emanet edilmiş bu çocuklarımızın başına gelebilecek herhangi bir olayın sorumlusu kim ve kimler olacaktır. Bu ‘’sohbet’’ toplantılarından bir tanesinde yaşanan diyaloğu sizlere aktaralım: ‘’ sohbetlere katılmazsanız kalbinizde bir kara leke oluşur, ikinci kez katılmadığınızda bu kara leke büyür, üçüncü kez katılmadığınızda kalbiniz tamamen kararır ve artık iflah olmazsınız’’ evet kim olduğunu bilmediğimiz kişilerin çocuklarımıza telkini budur. Takdir kamuoyunundur” diye konuştu. “ÇOCUKLARIMIZA BU DAYATMALARIN SEBEBİ NEDİR?”Son olarak Gezici; “İlkokul 4.sınıftan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alan , ‘’seçmeli’’ din kültürü ve ahlak dersleri de fiili olarak zorunluseçtiren , fen lisesinde dahi 4 saat din kültürüve ahlak dersleri seçtirilen çocuklarımıza bu dayatmaların sebebi nedir? Öğretmeni her daim sınıftan dışarı çıkaran, akademik eğitimi sekteye uğratan bu uygulamaların amacı nedir? Eğitimin piyasalaşması ; Eğitim Sen olarak ; tüm yurttaşların eşit nitelikli kamusal eğitim hakkını sonuna kadar savunacağız. İlimizde merkez ilkokullarımızda öğrenci mevcutları 45-50 arasında değişirken , yarım milyona yaklaşan ve atanmayan öğretmenlerimiz varken , okullarımız öğrencime servis tutamıyorum , cebine yemek parası koyamıyorum diyen veli bağışlarıyla ayakta duruyorken özel okullara teşvik verilmesini kabul etmiyoruz. Diğer yandan, kaynak aktarılmayan, her geçen gün laik, bilimsel ve demokratik olmaktan uzaklaşan niteliksizleştirilen kamusal eğitimle ,velilerimiz adeta özel okullara zorlanmakta ,atanmayan öğretmenlerimiz özel okullarda sermayeye ucuz iş gücü olmak zorunda bırakılmaktadır. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak; toplumun bütün bireylerinin temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda ,cins ayrımı olmayan, eşit ,demokratik, laik, bilimsel ,parasız ve nitelikli kamusal eğitim görmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir daha Karamanlar , Aladağlar , Gergerler olmasın diye, geleceğimiz karamasın diye, İtaat etmeyen,sorgulayan haksızlığa karşı duran, cinsiyet eşitliğini savunan bireyler yetiştireceğiz. Bu ülkenin çocuklarına ve ülkemize reva görülen ucuz ve itaatkar iş gücü olmayı kabul etmeyeceğiz. Akılla, bilimle, sanatla ,sporla ve evrensel ahlak değerleriyle inşa edeceğimiz gelecek için; çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkmanın önümüzde duran en önemli ve acil görev olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi. .