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29 Mart 2018 Perşembe
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    • Eğitim Sen’den Ensar Vakfı’na sert tepki

    Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ensar Vakfı Bolu Şubesi arasında milli ve manevi değer anlatmaya yönelik imzalanan protokolü eleştirdi.

    29 Mart 2018 Perşembe 11:06
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    Eğitim Sen’den Ensar Vakfı’na sert tepki

    Haber: Aysun Beykoz

    Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Kamuoyunun özellikle eğitim camiasının ve velilerimizin, kaygıyla yakından takip ettiği gibi akademik ve bilimsel eğitime yönelik saldırılar her gün yeni bir boyut kazanıyor. Maalesef, ilimizde de eğitim yöneticilerinin yaptığı muğlak ve skandal protokollerle artık okullarımız yolgeçen hanına dönmüş, laik, bilimsel ve akademik bir eğitimden bahsetmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir. En son, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, MEB’in yaptığı çatı protokollere dayanarak,  Ensar vakfı Bolu Şubesiyle bir protokol imzalayarak ortaokul ve lise öğrencilerine milli ve manevi değer anlatmaya karar vermişler. Dün trajik bir şekilde dünya tiyatro gününde, Güzel Sanatlar Lisemizde, sanat yerine Ensar vakfı tarafından,  ders saatinde   ‘’manevi’’ değerlerimiz anlatılmıştır. Manevi değer eğitimi adı altında yapılan dini baskı ve telkin olduğunu hepimiz biliyoruz.  Bu protokollerle amacının eğitim olmadığı, zaten müfredatta, her ders içeriğinde MEB’in belirlediği değerlerin yer aldığını, formasyonu, eğitimi ne olduğu belli olmayan kişilerin okullarımızda çocuklarımıza verecek bir şeyi olmadığını, bu uygulamalarla eğitimin sekteye uğratıldığını ve eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırıldığını belirtmiştik. Bununla birlikte protokollerle yapılacak uygulamaların ancak ders saati dışında ve veli izni alınarak yapılabileceğini bunun yönergelerde açıkça belirtildiğini defalarca hatırlatmıştık. Buradan tekrar hatırlatıyor ve kamuoyuna duyuruyoruz yasa ve yönetmelik tanımayan eğitim yöneticileri suç işlemektedir. Diğer yandan Ensar vakfından ‘’değer’’ eğitimini kim talep etmektedir. Velilerimizin Ensar vakfının okullarda dolaştığından haberi var mıdır? Öğrencilerimize okul idarecileri, ENSAR vakfından gelindiğini neden söyleyememiştir? Ensar vakfı kendi kimliğini neden gizlemek zorunda kalmıştır? Bu verdikleri eğitim ne okullarımızın ne öğrencilerimizin ne de velilerimizin talebidir. Bu ENSAR vakfının ve kendi koltuk dertleri olan eğitim yöneticilerinin talebidir. Protokolü imzalayanlar;  Karamanda, bilinen 45 çocuk!  Yıllarca, sistematik şekilde cinsel istismara uğramış, hayatları karartılmış 45 çocuğun ifadelerini okudular mı acaba? ‘’Akşam olsun istemiyorduk, yataklarımızdan, uykumuzdan uyandırılıyorduk. Canımız yanıyordu, arkadaşlarımız birbirimizin yüzüne bakamıyorduk diyen 45 çocuk. Utançla, korkuyla, acıyla yıllarca yaşayan 45 çocuk. Okumak için tek çaresi, kaderi cemaatlere vakıflara bırakılmış 45 yoksul çocuk.’’ Hiç düşündüler mi acaba? Mesela çocuklarına iyi geceler derken hiç aklınız geldi mi bu ifadeler? Bir kişi diyemezsiniz,  eğer bir kurumda demokratik bir işleyiş, güvene, saygıya ve sevgiye dayalı bir iletişim kanalı olsaydı, yıllarca travmaya maruz kalan bu çocuklardan birisi derdini söyleyecek bir kişi bulabilirdi. Eğer orda çocuklar korkup sinmeseydi,  tek bir kişiye güvenseydi tıpkı rehber öğretmenlerine anlattığı gibi anlatacak bir kişi bulabilirdi. Hiç düşündünüz mü bunca çocuk, bunca acıyla, bunca yıl neden susar? Ya da; Karaman Ensar vakfında çalışanların dertleri çocuklar olsaydı, biraz çocuk eğitiminden anlasalardı, biraz vicdan sahibi olsalardı gece gündüz bir arada kaldıkları bu çocukların acılarını, gözlerinde sönen ışığı fark edebilirlerdi.  Korkuyla, telkinle, ezberle yaratılan bu korkunç karanlık ve suskunluk ve çocuklar. Şimdi bu protokole imza atanlar, o çocukların ailelerinin elini sıkabilecekler mi? Yüzlerine bakıp çocuklarınıza Ensar vakfıyla manevi değer anlatıyoruz, bize güvenin diyebilecekler mi? Eğitim ve Bilim emekçileri olarak bir kereden bir şey olmaz diyen ahlaka ve akla tek bir çocuğumuzu dahi feda etmek istemiyoruz. Eğitim Sen olarak diyoruz ki; Ensar vakfının çocuklarımıza vereceği bir değer yoktur,   Ensar vakfının vereceği; Karaman’da ki çocuklarımıza ve ailelerine ve koca ülkeye yaşattığı utanç ve acının hesabıdır.  Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası üyeleri olarak bizler Merkez Yürütme Kurulumuzun almış olduğu kararla, bu protokollerden kaynaklı ilgili hiçbir görev ve sorumluğu kabul etmediğimizi, ortak olmayacağımızı,  Çocuklarımıza; Akılla, bilimle, evrensel ahlak ilkeleriyle kuracağımız, aydınlık ve onurlu bir gelecek mücadelemizdeki kararlılığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

    Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sen, Bolu, Şube, Başkanı

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