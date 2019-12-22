Eğitim Sen’den Kavaklı’ya tepki

Haber: C. Kutay AYKAN

Kamusal ve bilimsel eğitim hakkı, her geçen gün dernekler, vakıflarla yapılan protokollerle , okul idarecileri tarafından okullara davet edilen, kamuoyunda tartışma yaratmış kişi ve kurumlarca tartışma yaratmaya devam ettiğini belirten Eğitim Sen Bolu Şube Yürütme Kurulu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, konu hakkında açıklamalarının devamında şunları söyledi;

Son olarak geçtiğimiz günlerde İlimiz Fen Lisesine, ‘’Başarıyı arttırmak ve motivasyon’’ sağlamak maksadıyla Akit Gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı davet ediliyor.

Öğrenci velimizin sorusunu buradan tüm kamuoyu adına biz de soralım;

Kimdir Ali İhsan Kavaklı? Bu konuda uzman mıdır? Bu konuda uzman, yetkin bir insan yok mudur bu memlekette? Ali İhsan Kavaklı , ‘’Yüzyılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim’’ adında kitap yazacak kadar karma eğitim ve laiklik karşıtı, ‘’Kadınların kariyer yapması aileyi ve toplumu tehdit ediyor’’ ‘’ kız çocuklarının fen ve matematik alanında kabiliyetleri sınırlı zorlamamak gerekir’’ ifadelerini kullanan cinsiyetçi, ‘’Aile zaten çökmüş, erkek düşmanları tarafından kurulan marjinal kadın dernekleri kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil’’ ifadeleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran ve toplumu ayrıştıran, düşmanlaştıran bir zihniyet.

Ayrıca ; ’’Fen Bilgisi kitapları dinsizlik aşılıyor’’ diyecek kadar bilim karşıtı sayısız yazısı ve ifadesi bulunan bir şahsiyetin Fen Lisesinde konuk edilmesi ayrıca trajik bir hadisedir. Sendikamıza bilgi veren veli; bu davetin kendisini çok rahatsız ettiğini, okul idaresiyle de durumu konuştuğunu, öğrencimin bundan sonra bilgim ve iznim olmadan, onaylamadığım, özellikle cemaat vakıf bağlantılı kişilerce karşılaşmasını istemediğini, bu konuda gerekli tepkiyi vereceğimi, ayrıca bu kişinin Ensar vakfı baskısıyla ‘’Başarıya Götüren Yol ‘’adlı kitabın öğrencilere sattırmasından duyduğum rahatsızlığı kendilerine de ifade ettim diye konuştu.

Eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak; velilerimizle birlikte öğrencilerimizin eğitim hakkına her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğimizi, Eğitim yöneticilerine, okullarımızın kimsenin kişisel alanı olmadığını, yapılan etkinliklerin amacına uygun kişi ve liyakat sahibi kişilerce yapılması gerektiğini, kimsenin propaganda aracının mekanı olmayacağını, öğrencilerimizin de kimsenin kitabını satmak gibi bir vazifesi olmadığı ve böyle bir görev verilemeyeceği, kolaylık adı altında birilerinin ticari faaliyet yürüt kitap satışının aracı olamayacağını hatırlatarak,

Ayrıca; Eğitim Sen Genel Merkezimizin aldığı karar doğrultusunda, dernek, vakıf ve cemaatlerle yapılan protokollerden doğru verilecek hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmediğimizi ,laik ,bilimsel ve kamusal eğitim hakkı ihlaline ortak olmayacağımızı, tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.