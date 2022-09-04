Eğitim Sen’den Meral Özcan’a destek



Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın benimle uğraşıyorsunuz, eşimin bu konuyla ne ilgisi var da ceza veriyorsunuz açıklamasının ardından Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici devreye girerek, Meral Özcan’ın sendikalarının üyesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Belediye Başkanı’nın ifadesi doğrudur. Meral öğretmen Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nde Çocuk Gelişimi öğretmenidir. Sendikamızın da üyesidir kendisi. Geçtiğimiz 2-3 ay önceydi sanıyorum, yani bakanlık müfettişlerinin bizzat yerelden de değil bakanlık önüne konulan bir dosyayla verilen bakanlık müfettişleri vasıtasıyla bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma aslında tamamen Anayasa ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlali, sosyal medya paylaşımları üzerinden bir dosya ve başka da istinad edilen şeyler vardı, bakan eliyle bir soruşturma yürütüldü bu soruşturmanın sonucunda da Meral Hanım'a bir kınama cezası takdir edildi”

BU BİR SİPARİŞ CEZADIR

Gezici, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Aslında bunun bir sipariş ceza olduğunu, Meral öğretmen ya da sendika üyesi olmakla ilgili değil, tek kusur onun aslında Tanju Özcan'ın eşi olması ve siyasi olarak hasımlarının kendi sosyal medya hesaplarını didik didik ederek tabir yerindeyse hiçbir şekilde suç unsuru kabul edilmeyen fiillerden kaynaklı Meral öğretmene bir kınama cezası verildi. Biz eğitim sendikası Eğitim-Sen olarak İl Disiplin kuruluna başvurduk ile ilgili itirazları ettik. Cezanın zaten hukuki bir zemini yoktu. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bir öğretmen eğitim sistemini eleştiren bir paylaşımı paylaştığı için kendisi ve herkese açık olmayan bir sayfadan yaptığı halde ve hukuk konusu olmayan bir şekilde maalesef ceza verildi”

“MERAL ÖĞRETMEN OKUL İÇİN EMEK HARCAYAN ÖĞRETMENDİR”

“Diğer bir konu, Meral Hanım gerçekten yani tırnak içerisinde söylüyorum hiçbir şekilde çalışırken işyerinde bu fikrini kullanmamış ve gerçekten okul için emek harcayan bir öğretmenimizdir ve daha önce de herhangi bir disiplin suçu olmadı ve başarı belgeleri ve ödülleri olan bir öğretmen bu durumda ilk kez bir ceza almış olduğunda genel olarak şu yapılır arkadaşlar; kınama verilmişse uyarıya döner ceza ama Meral Hanım için bu da yapılmadı işin açıkçası.

Dediğim gibi gerçekten hukuksuz bir süreç yürütüldü. Çünkü bunu kendisi de biz de İl Disiplin Kurulu’na itiraz ettiğimiz de bizzat iyi ifade de edildi. Yerelden kaynaklı değil, bakanlıktan kaynaklı bir dosya üzerine bu soruşturmanın yürütüldüğünü söylediler ve kınama cezasının neden uyarıya döndürülmediğini bu, bütün öğretmenler için yapılırken neden Meral Hanım’a yapılmadığını merak ettiğimizi bildirdik.

“ÖZCAN’A CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM SERGİLİYOR DENİLDİĞİ DÖNEMDE YAŞANDI”

Maalesef ki özetlediğim süreç, Tanju Özcan’a tam da kadınlar üzerinden cinsiyetçi bir yaklaşım sergileniyor denildiği bir dönemdir. Evet, haklıdır eleştiriler ancak bunu da kamuoyunun takdirine sunmak isterim”