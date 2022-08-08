Eğitim sendikalarındanBolu Valisi’nesert tepki!

Haber: Süleyman Kurt

Geçtiğimiz günlerde İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri programına katılan Bolu Valisi Erkan Kılıç, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yurtdışından örnek veren ve öğretmenlerin sözleşmeli olması gerektiğini vurgulayan Vali Erkan Kılıç, “Çoğu gelişmiş ülkede eğitimde örnek verirsek, öğretmenler sözleşmeli. Okullarda bakıyor Müdür yılsonundaki başarı durumuna. Öğrencilerin başarısı nedir? Bu öğretmen çalıştığı alanda başarılı oldu mu? Olmadı mı? Buna göre onun da sözleşmesi yeniliyor veya yenilemiyor. Bizim de böyle bir, burada yaptığımız gibi ödül ve cezalandırma sistemini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yoksa bazı kişiler çalışıyor, gayret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine eğitim sendikalarından Vali Kılıç’a tepki gecikmedi. Eğitim-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz ve Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici ayrı ayrı açıklama yaparak Vali Erkan Kılıç’a tepki gösterdi.

EĞİTİM-SEN BOLU ŞUBE BAŞKANI ZEHRA KULALI GEZİCİ;

“Öncelikle belirtmemiz gerekir ki sayın valinin bir kamu görevlisi olarak yaptığı bu konuşma kamusal hizmetin doğasına aykırıdır. Başarı ve başarısızlığın sorumluluğunu sadece eğitim emekçilerinin omuzlarına bırakan; eğitim yöneticilerinin, karar alıcılarının, eğitim politikalarını belirleyenlerin ve en önemlisi siyasi iktidarın sorumluluklarını yok sayan ; eğitim sistemi sorunlarının üstünü örten ve eğitim emekçilerini doğrudan hedef alan ve üzeri örtük şekilde de olsa yaşanan sorunların nedeni olarak göstererek hedef alan bu yaklaşımın doğru olmadığını açıkça ve yüksek sesle belirtmek isteriz. Eğitim ve Bilim emekçileri Sendikası olarak mesleğimize sahip çıkma, öğrencilerimizin nitelikli kamusal eğitim hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI BOLU ŞUBE BAŞKANI ERKAN KORKMAZ;

“Sözleşmeli öğretmenlik vurgusu yapan, “ödül ve cezalandırma sistemini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yoksa bazı kişiler çalışıyor, gayret ediyor” diyen Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın, bu ifadeleri kabul edilemez!Sayın Kılıç’ı Bolu’ya vali atayan AKP iktidarı değiştiğinde bu iktidarın icadı olan ücretli,sözleşmeli,uzman öğretmenlik, başöğretmenlik de tarihin çöp sepetine atılacaktır.Bolu valisinden kendi görev yetki ve sorumluluk alanına giren konularda bolu halkına hizmet etmesini talep ediyoruz.”