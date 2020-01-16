Eğitim-Sen’liler yemekte buluştu

Haber: C. Kutay AYKAN

Eğitim-Sen Bolu şubesinin verdiği yemeğe Eğitim-Sen Eğitim ve Yüksek Öğrenim Sekreteri Özgür Bozdoğan, sendika üyeleri, emekli öğretmenler, veliler ile çok sayıda davetli sendikanın kuruluşunun 25’inci yılı kutlamalarına katıldılar. Davette Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici konuşma yaptı. Gezici; “Eğitim Sen’in tarihi, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıllık mücadele tarihidir. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES) sürecinden aldığı gelenek üzerinden inşa edilmiştir. Eğitim-Sen, mücadele tarihimizin birikimlerinden öğrenerek her türlü baskı ve engellemeye rağmen, geçmişinden devraldığı mücadele değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya çalışmıştır.

Eğitim ve bilim emekçilerinin tarihi, aynı zamanda aydınlık bir gelecek, insanca bir yaşam ve demokratik Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir. Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçilerinin eğitimde ve toplumsal yaşamda oluşturulmak istenen zifiri karanlığı yırtan fiili mücadelesi sonucunda okullarda, üniversitelerde, eğitim kurumlarında inşa edilmiş bir mücadele örgütüdür. Eğitim Sen eğitim ve bilim emekçilerinin sesi, taleplerinin takipçisi olarak mücadeleci kimliğinden ödün vermeden 25 yılı geride bırakmıştır.

Eğitim-Sen, mücadele tarihinde sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olmuş, faşizme, her türlü baskı ve tehdide, anti-demokratik uygulamalara ve ülkedeki her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmiştir. Eğitim-Sen’in mücadelesi aynı zamanda, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, kamusal alanda kendisini temsil edebildiği gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması mücadelesidir.

Eğitim-Sen’i yaratanlara ve yaşatanlara selam olsun. Bu vesileyle bizleri onurlandıran Belediye Başkanımıza, Siyasi Partilerin, Meslek Odalarının ve Sendikaların başkan ve temsilcilerine, dostlara Eğitim-Sen olarak sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlere kadar süren 25 yıl kutlamaları çerçevesinde emeği geçen sendika üyelerine ve emekli öğretmenlere günün anlam önemi adına birer plaket verildi.