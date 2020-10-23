Eğitim süreci masaya yatırıldı

Haber: N. Halid Altundal

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın başkanlığında, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Şube Müdürleri Fatih Fedaker, Osman Yoldaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Sene Başı Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim Süreçleri’ masaya yatırıldı. Mengen’de yapılan toplantıda ilimizde yüz yüze ve uzaktan eğitimde gelinen noktalar değerlendirilerek yapılacak çalışmalar ve sürecin sorunsuz yönetilmesi ile ilgili alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.