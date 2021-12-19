Eğitim ve motivasyon Narven’de bir arada!

Haber: Uğur Balaban

Narven Akademi tarafından gerçekleştirilen Motivasyon Etkinliği ve Eğitim Programı’na İşletme Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde görev yapan 200’ün üzerinde çalışan katıldı. Canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ile başlayan ve eğlenceli anların yaşandığı programın ilk bölümü uzman eğitmenler Münevver Doğan ve Arif Reis tarafından verilen Etkili İletişim ve Sağlık & Hijyen eğitimleri ile devam etti.

Programın ikinci bölümünde çalışanlar Bolu Akademi Atak eğitmenleri tarafından İletişim ve Takım Çalışması konuları üzerine hazırlanan eğitsel oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Eğitici ve eğlenceli aktiviteler sonrası çalışanlar programın sonunda SPA alanlarını deneyimleme ve dinlenme olanağı buldular.