Eğitimci Başkan Mustafa Allar

Haber: BMA

Gerek sosyal ve kültürel faaliyet gerekse eğitim araç gereçlerinin yanı sıra eğitim-öğretim için kendisine gelen tüm talepleri yerine getiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar bu kez 8.sınıflar için ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde kitap bastırdı. Bastırılan kitap, tüm dersleri kapsıyor ve Liseye Geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler için ekstra soru çözmeleri için olanak sağlıyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp’a yapılan ziyarette teslim edilen kitaplar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilçede bulunan okullara teslim edilerek öğrencilere ulaştırılacak.

“EĞİTİME DESTEĞİMİZİ PANDEMİ DÖNEMİNDE DE SÜRDÜRÜYORUZ”

Kitapların teslimi sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Belediyemizce eğitime desteğimizi pandemi döneminde de sürdürüyoruz. Şu anda online eğitime devam eden öğrencilerimize katkı sağlamak için özellikle Liseye Geçiş sınavına girecek 8.sınıf öğrencilerimize verilmek üzere; Belediyemiz tarafından yaptırdığımız tüm dersleri kapsayan soru bankası kitaplarını Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp'a yaptığımız ziyarette okul müdürlerimize teslim ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kitaplar öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Bu vesile ile tüm fedakâr öğretmenlerimize ve kıymetli öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

İlçede 8 ortaokulda 450 8. sınıf öğrencisi olduğu bildirildi.