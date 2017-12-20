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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Eğitimcilerin davası devam ediyor

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu İl Mili Eğitim Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 18:15
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    Eğitimcilerin davası devam ediyor

    Haber Bülteni

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

    Duruşmada tanıklar ifade vermeye başladı. Bolu'nun Göynük ilçesinden Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan tanık E.Ö, emniyet ve savcılıkta verdiği beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

    Tutuklu sanık Furkan Çayan ve ailesiyle karşılıklı ziyaretleştiklerini aktaran tanık E.Ö, "17-25 Aralık'tan sonra görüştüğümüzde Furkan Çayan, 'Bunlar yaz aylarının sonlarına doğru kaçacak yer arayacaklar. Paranızı harcamayın, dolar yaptırın. Dolar fırlayacak.' şeklinde beyanlarda bulunmuştu." diye konuştu.

    Göynük'te polis memuru olarak görevli tanık K.Ö, Furkan Çayan ve eşinin, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduklarını ifade ederek, "Ramazan ayında bu ailenin evine iftara gitmiştik. Darbe teşebbüsünden önceydi. Belki de bir önceki sene olabilir. İftar yaparken haberleri izliyorduk. Burada Başbakan ve Cumhurbaşkanı konuşmalar yaparken, 'Bunlar yaz aylarında kaçacak yer arayacaklar. Paranızı harcamayın, dolara yatırın. Dolar fırlayacak.' şeklinde söylemleri olmuştu." ifadesini kullandı.

    Bolu'da doktor olarak görev yapan M.H.T. de öğretmen olan eşi ve arkadaşları aleyhinde beyanda bulundu.

    Mahkeme Başkanı Seyfi Han, M.H.T'ye "Eşinle boşanma aşamasındaysan ya da sorunlarınız varsa burada yaptığın tanıklık yanlış anlaşılabilir." diyerek, eşi ile arasında sorun ya da boşanma durumu olup olmadığını sordu.

    Tanık M.H.T. de 15 Temmuz'dan sonra sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Daha önceden de eşimin bu yapıdan ayrılması için çok çaba harcadım. Ama darbe girişiminden sonra bu sorunlar daha da arttı. Bu iman ve vatan konusu, burada eş, anne, baba ayrımı olmaz. Bu nedenle bildiğim her şeyi anlattım." dedi.

    15 Temmuz'dan sonra bu şahıslarla ilgili bildiklerini anlatmanın vatandaşlık görevi olduğunu düşünerek savcılığa başvurduğunu vurgulayan tanık M.H.T, "Eşimin irtibatlı olduğu şahıslara ilişkin beyanlarım da doğrudur. Ancak bunların örgütle bağlantılı olduklarını bilmekle birlikte konum, görev ve pozisyonlarının ne olduğunu bilmiyorum. Eşim de şu anda görevde ve halen öğretmenlik yapmakta." ifadelerini kullandı.

    Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya, 27 Aralık Çarşamba gününe kadar ara verdi.

    İddianameden

    Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görevli, önce açığa alınan daha sonra da meslekten ihraç edilen 71 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    İddianamede, sanıklardan 39'unun, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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