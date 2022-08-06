Eğitim’de 2023 vizyonu: İnşallah bir şey olmaz!

İlimiz genelindeki okulların deprem güçlendirme tadilatlarının yeni başlaması ve hasarlı okullardan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bitirilmiş olması vatandaşları çileden çıkardı.

12 Eylül tarihinde başlayacak olan 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı öncesinde il genelinde deprem hasarlı yaklaşık 45 okul güçlendirme için sıra beklerken bunlardan 30’unun ihalesi bitmiş durumda. Yaklaşık 5 okulun ise ihalesi için hazırlık yapılıyor.

Şuan hali hazırda güçlendirme çalışmaları süren okullar arasında bulunan, 50. YIL İzzet Baysal Ortaokulu, Behiye Baysal İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Kültür İlkokulu, Paşaköy İlkokulu, Sakarya İlkokulu - Ortaokulu ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde yapılan çalışmalar ise yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan eğitim öğretim sezonuna yetişecek gibi görünmüyor.

Veliler ise, deprem hasarlı binalarda yıkım ve onarım çalışmalarının, öğrencilerin uzaktan eğitim gördükleri pandemi döneminde neden başlamadığını merak ediyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Deprem hasarlı yaklaşık 30 okulun onarım çalışmaları yeni başlamışken, 28 Mart itibariyle Tabaklar Mahallesi’ndeki yeni binasında hizmete başlayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepkiler çığ gibi büyüyor.

Tepkilerin nedeni ise, yeni binasına geçen Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü çevresinde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve Sakarya Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nun deprem onarım çalışmalarının halen sürüyor olması. Veliler, “Müdürlük binası yeni yapıldı çocuklar hasarlı binalarda eğitime mahkum edildi” yorumunu yapıyorlar.

FİRMALAR İSYAN EDİYOR

Öte yandan ilimiz genelinde hasarlı okulların yapım ve onarım çalışmaları için ihaleye giren firmalar, ekonomik koşullardan dolayı maliyetlerin arttığını öne sürerek çalışmaları ağır aksak ilerletiyor. Firmalar, hasarlı okullarda yapılan onarım çalışmalarının okulların açılacağı 12 Eylül tarihine yetişmeyeceği konusunda yetkilileri uyarıyor.

Kültür İlkokulu yıkım çalışmaları sorumlusu, İnşaat Mühendisi Yıldırım Yıldız, “Yıkım çalışmaları yaklaşık 1 hafta sürecek. Ardından zemin iyileştirilmesi için jet grout işlemi başlatılacak. Ardından 420 gün süre içerisinde yeni yapılan 5 bin 60 m2’lik kapalı alanla 24 derslikli okulumuz yapılacak” ifadelerini kullandı.

2 yıldır Bolu’da deprem riski taşıyan yaklaşık 45 okulun sorunları dile getirmiş ve yıkılması gereken okulların yıkılmadığı ve güçlendirilmesi gereken okulların güçlendirilmediğini vurgulamıştık. Daha önce de takipçisi olduğumuz bu konuda yaptığımız çeşitli haberlere sessiz kalan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, yaşanılan bu durumu görmezden gelmesi, deprem hasarlı okullarda pandemi süresince neden çalışmaların başlatılmadığı merak konusu oldu.