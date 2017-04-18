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18 Nisan 2017 Salı
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    • Eğitimde gelişen ve büyüyen AİBÜ

    Bolulu hayırsever işadamı rahmetli İzzet Baysal’ın eğitim yuvası Abant İzzet Baysal Üniversitesi her geçen yıl eğitim kalitesini ve yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

    18 Nisan 2017 Salı 15:00
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    Eğitimde gelişen ve büyüyen AİBÜ

    Haber: BMA

    Bolulu işadamı rahmetli İzzet Baysal’ın en büyük eserlerinden biri olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, eğitim yatırımları ile son yedi yılda büyük gelişme kaydetti. AİBÜ, eğitim yatırımları kapsamında 2010 yılından bugüne kadar bünyesine 6 yeni fakülte, 1 enstitü, 3 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunun yanısıra birçok araştırma ve uygulama merkezleri ile lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programları katarak hem eğitimde kaliteyi yakaladı hem de eğitim hizmetlerini katlayarak Türkiye başta olmak üzere Bolu’ya önemli değerler kazandırdı. Eğitime kazandırılan yeni fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile fiziki olarak da gelişmeye devam eden Abant İzzet Baysal Üniversitesi, öğrencilerin rahat ve teknolojik donanımlara sahip sınıflarda eğitim görmesine imkan sağlıyor. Gerçekleştirilen eğitim yatırımları ile her geçen yıl öğrenci nüfusu da artan AİBÜ’ye, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle 7 bin 254 öğrenci kayıt olmuş, üniversitenin toplam öğrenci sayısı 31 bin 373’e ulaşmıştı. Bünyesinde toplamda 12 fakülte, 6 yüksekokul, 4 enstitü, 7 meslek yüksekokulu bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin yapılacak yeni yatırımlar ile Bolu ve Türkiye’ye değer katmaya devam edeceği belirtiliyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolulu, Hayırsever, Işadamı, Rahmetli, İzzet

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