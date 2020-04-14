Eğitimde iki Yanlıştan bir Doğru Çıkar mı?

Bütün dünya korona virüsüyle savaşıyor. Ülkemizde de sağlık bakanlığı konu hakkında ciddi çalışma yaparak bir dizi önlemler aldı. Bir an evvel aşının Türk bilim insanları tarafından çözüleceğini umarak, tüm sağlık çalışanlarımızı ve bakanlığı yaptığı çalışmalardan dolayı alkışlıyorum.

Bolu bildiğimiz gibi deprem kuşağının üstünde! Elazığ’da yaşanan son deprem ile deprem gerçeği yine karşımıza çıktı. Daha evvel yapılan teknik analizlerle, özellikle Bolu genelinde okullarımız öncelikli olarak masaya yatırıldı. Bu çerçevede, 5 okul için yıkım kararı verilirken, 20 okul içinde farklı senaryolarla zaman içinde yenisinin yapılması öngörüldü.

En ilginç çözüm Seben’de gerçekleşmek üzere. Geçmiş yıllarda belediye 6306 sayılı riskli binaların yıkılmasıyla ilgili kanun gereği, Seben’de hasarlı binalar tespit ediliyor. Tespitler sonrası Seben Kaymakamlığı 14.08.2013/4333 sayılı yazı ve Seben Ortaokulu 22.04.2014/2144 sayılı yazısı ile belgeleniyor.

Seben’de var olan diğer okullarımızda deprem tehdidiyle karşı karşıya. İlgili müdürlük, teknik elemanlar, yetkililer olmaz demesine rağmen okulumuz tüm okulları bünyesine alarak eğitim yapacak! Acil koduyla yıkılacak olan okullarımızda eğitim gören gençlerimiz bu okula taşınacak. 3 okulda eğitim devam etmesi adına, 2 yanlıştan kocaman bir doğru çıkarmak buna denir.

Korona virüs belası elimizi ayağımızı bağladı. Adım atamaz, sokağa burnumuzu çıkaramaz hale geldik. Virüs bize insanlığımızı, dünyanın emanet olduğunu, yaşayan tüm canlılarla barış içinde, dengelerin bozulmaması gerektiğini de hatırlattı.

Bazı felaketler beraberinde güzellikleri de getirir. Elbette kıymetini bilip, felaketten doğru sonuç çıkarabilirsek artıya çevirebiliriz.

Şimdi ortam stabil, öğrencilerimizin okullara gitmediğine göre, ağır hasarlı, hasarlı ve bakıma ihtiyacı olan okullarımızı 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlayabiliriz. Burada en önemli görev öncelikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten atanan Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’ya düşüyor. Sonrasında tüm yetkililer, seçilmişler el birliği ile sorunu yerinde ve kısa sürede çözebiliriz.

Sorunları geçici, göz boyama, yaptım oldu mantığı yerine, bilim ve tekniğin öngördüğü şekilde çözersek mükemmel olmaz mı? Aksi halde olacak olası gelişmeler ve sonuçları kimseyi kurtarmaz.