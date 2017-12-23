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    • Eğitimde iş birliği yapacaklar

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

    21 Aralık 2017 Perşembe 11:56
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    Eğitimde iş birliği yapacaklar

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü imzalanan protokol kapsamında, okulun öğrencileri akademisyenlerle buluşacak ve Üniversitenin imkânlarından yararlanacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 13.06.2017 tarih ve 70160723-100E.8844912 sayılı makam onayıyla “Fen ve Sosyal Bilimler Programı” Uygulamasına karar verilen Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanacak eğitimde iş birliği protokolü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Okul Müdürü İbrahim Yazıcı tarafından imzalandı.

    Fen ve sosyal bilimler alanında ders seçen öğrenciler, bu dersleri üniversitelerle yapılan iş birliğiyle daha etkin bir şekilde alma imkânı bulacak. Öğrencilerin yapılan iş birliği çerçevesinde akademik ortamlardan ve imkânlardan olabildiğince yararlanması planlanıyor. Öğrenciler, eğitim koçluğu uygulamaları ile danışman öğretmenlerinin rehberliğinde istedikleri alanda üniversiteye hazırlanacak.

    FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI UYGULAMA SÜRECİ

    Program kapsamına alınan öğrencilere bir yıl boyunca insan ve toplum bilimlerinde (sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat coğrafya, tarih vs.) ve fen bilimlerinde ( matematik, fizik, kimya, astronomi, biyoloji vs.) seminer ve konferanslar düzenlenecek.

    Bu sayede öğrencilerin zihninde insana, düşünceye, ahlâka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak ve evrensel ilkeleri gözeten, yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek amaçlanıyor.

    Protokol kapsamında yapılan çalışmalar AİBÜ Fen Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Dügel ve AİBÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünden Doç. Dr. Şaban Karasakal’ın öğrencilerle buluşmasıyla başladı.
    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, İl

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