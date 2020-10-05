Eğitimde normalleşme devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan okullar için yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla normalleşme planları bir bir devreye sokulmaya başlandı. Anaokulu ve ilkokullar için başlayan yüz yüze eğitim bu hafta da meslek liseleri için başlatıldı. Uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğu meslek liselerinde yüz yüze eğitime geçildi. Konuyla ilgili olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “05 Ekim 2020 tarihinden itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinden de uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine başlanacaktır” denildi.

Buna göre, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecek. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan "Çerçeve Öğretim Programları" içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacak. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin "Bilgi" kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile "Beceri" kısımları ise yüz yüze verilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecek. Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecek. Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecek. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saatinin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakika ve öğle arasının 45 dakika olarak uygulanacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımlarının yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımlarının ise uzaktan eğitim yoluyla verilmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılması, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirme yapılacak.