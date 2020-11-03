Eğitimde üçüncü aşamaya geçildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Covid-19 tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1’inci sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8’inci ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın illere gönderdiği yazıda bugün itibariyle 5’inci ve 9’uncu sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detayları paylaşıldı.Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5’inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati uygulanacak. Günlük programda öğrenciler 6’şar saatlik ders eğitimi alacak. İmam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. İmam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrenciler ise günlük programda 7’şer saatlik ders eğitimi alacak.Lise 9’uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati uygulanacak. Öğrenciler, günlük 8’er saatlik ders eğitimi alacak.Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5’inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5’inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.9’uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.