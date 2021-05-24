Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimden Üretime STEM Bolu" MARKA Projesi kapsamında yürütülen öğretmen eğitimleri devam ediyor. STEM Eğitici Eğitimi Kursunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, eğitime katılan öğretmenlerle bir süre sohbet edip kendilerine başarılar diledi. Proje kapsamında öğretmenler, dijital yeterliliklerini geliştirme, güncel teknolojik imkânları kullanarak öğretim yöntemlerini güçlendirme imkânı bulacaklar.

Eğitimlere katılan farklı branşlardan gönüllü 218 öğretmen proje kapsamında, öğrencilere de eğitim verecekler.