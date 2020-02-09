Eğitime 1 gün ara

Haber: N. Halid Altundal

İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken veliler ve öğrencilerin beklediği haber Bolu Valiliğinden geldi. Valilikten yapılan açıklamada eğitime 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Valilikten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; Okul Öncesi, İlk ve Orta dereceli Okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün aynı gerekçelerle il genelinde idari izinli sayılmışlardır. 7 Şubat 2020 Cuma günü akşam saatlerinde bölgemizde başlayan yoğun kar yağışı ilimiz genelinde etkisini devam ettirmektedir. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışı İl merkezinde 45, Bolu dağında ve Cankurtaran’da 60,Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede’de 45, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrısçık’ta 25 cm’yi bulmuştur.

Diğer yandan Valiliğimizin koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce köy yollarımızın tamamında tüm makina parkımız ve personelimizle kar kürüme ve yol açma faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Ancak birçok kesimde bazen yoğun, bazen aralıklarla devam eden kar yağışı bu çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Belirtilen gerekçelerle 10 Şubat Pazartesi günü İl genelinde Okul öncesi, İlk ve Ortaöğretim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Halk Eğitim merkezlerinde bir gün süre ile okullar tatil edilmiş, aynı gerekçelerle engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılmıştır."