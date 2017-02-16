Hava şartlarından dolayı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararına göre Gerede ilçemizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Gerede ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının yol güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre 16 Şubat 2017 Perşembe günü İlçe genelinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 (Bir) gün ara verilmiştir” denildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelde idari izinli sayıldı.