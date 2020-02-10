Eğitime 1 gün daha ara verildi

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Haber: N. Halid Altundal

Yoğun kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplanan ilimizde Bolu Valiliği, aşırı buzlanmaya bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı, il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü; Okul Öncesi, İlk ve Orta dereceli Okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca, aynı gerekçelerle engelli ve hamile kamu çalışanları da 11.02.2020 Salı günü idari izinli sayılmışlardır."