HABER: Ceylan Beykoz



Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda, Bolu'muza 6,5 milyon liralık ek bir ödenek kazandırdık. Karacasu ve Kıbrıscık'a kazandırılacak ilköğretim okulları yanı sıra bu kaynakla merkez de hayata geçirilmesini arzu ettiğimiz Hafız İmam Hatip Orta Okulu'nun temelini hep birlikte atacağız" dedi.



Milletvekili Ercoşkun, bu dev eğitim yatırımı hakkında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesi olduğumuzdan dolayı bazı eski okullar için çıkan yıkım kararları oldu. Karacasu'da benimde birkaç yıl okuduğum okul ve Kıbrıscık'taki bir ilköğretim okulu ile alakalı çıkan yıkım kararları var. Tabi bu durum İl Özel İdaresi'nden Milli Eğitim'e ayrılan payı etkiledi. Ve bizim buradaki bazı planlamalarımıza sekte vurdu. Çünkü biz Hafız İmam Hatip Orta Okulu ile alalalı bir planlama yapmıştık. Ama yıkım kararı verilen iki ilköğretim okulunun acil yapılmasından dolayı bunu ertelemek söz konusu olabilecekti. Ama geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda, yatırım ödeneğimiz dışında 6,5 milyon liralık ek bir ödenek yazısı çıkardık. İnşallah bununla beraber hem Karacasu ve Kıbrıscık'taki okulların, hem de Hafız İmam Hatip Orta Okulu'nun temelini hep birlikte atacağız. Bolu'muza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."