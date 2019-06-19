Eğitime değer katanlar Bolu'da buluştu

HABER:AYSUN BEYKOZ

16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bu yıl ki yerel çalıştayı 'merak edenler' konu başlığı altında Bolu Bağışçılar Vakfı, Sabancı Vakfı ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Bolu İzzet Baysal Ortaokulu'nda yapıldı. Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı tarafından finanse edilen çalıştaya Bolu'da görev yapan öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştayın açılışında konuşan Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, vakıf hakkında katılımcılara bilgi verdi. Vakfın bugüne kadar 320 projeye karşılıksız destek verdiğini söyleyen Akkaya, bu projenin yüzde 60’ından fazlasının eğitim projeleri olduğunu belirtti. Akkaya'dan sonra kürsüye gelen Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe merakın başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi. Bolu’da eğitim sisteminin kapalı binalarda kalmayacağını söyleyen Tepe, Finlandiya’da uygulanan Fin Modeli Eğitim Sistemi’nin Bolu için çok uygun olduğunu ve Bolu’da bu sistemin uygulanabileceğini söyledi. Bu yöntem için okullarda tasarım beceri atölyelerinin kurulacağını ve öğrencilerin üretime ve tasarıma ağırlık vereceğini belirtti. ERG Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kardaş, Akademisyen Doç. Dr. Göksu Gözen ve Yaratıcı Drama Eğitmeni Yazar Nilay Yılmaz’ın paneli ile başlayan çalıştayda, ERG Proje Yöneticisi Bahar Uzunkök, 2017-18 yılları üzerinden Eğitim İzleme Raporunu anlattı. Bu yıl ‘merak edenler’ temasıyla yapılan çalıştayda öğretmenler öğrencilere okulu sevdirerek daha iyi bir eğitim verebilmek için deneyimlerini ve fikirlerini birbirleriyle paylaştı. Türkiye'nin farklı yerlerinde hayata geçirilmiş eğitimde iyi örneklerin anlatıldığı çalıştay yerelden derlenen yaklaşık 30’a yakın örnek sunum, atölye ve yan etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çalıştayın sonunda, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve gönüllülere teşekkür belgesi dağıtıldı. Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarları Koordinatörü Suat Kardaş tarafından, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin Erbayram’a 'Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na verdikleri destekten dolayı plaket takdim edildi.