Haber: Esra ÖZTÜRK



Bolu 1 yıl boyunca eğitime ne kadar yardım etti?



Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, Bolu’da bir yıl boyunca eğitime büyük bir yardım yaptı. Vakfın 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 tarihleri arasında ki faaliyet raporuna göre eğitime toplam 2 yüz 47 bin 3 yüz 82 TL yardım yaptı. Bu yardımdan faydalanan kişi sayısı ise toplamda 836 kişi oldu. Vakfın eğitime yardımları sadece nakdi olurken, ayni yardım hiç yapılmadı. Eğitime yapılan yardımlarda ise vakıf bu yardımları ikiye ayırırken, şartlı eğitim yardımına toplamda 2 yüz 9 bin 8 yüz 82 TL yardım yapıldı. Burs ve okullara bağış olarak yapılan bu yardımlardan ise bir sene boyunca toplam 7 yüz 61 kişi yararlandı. Karşılıksız olarak yapılan diğer eğitim yardımına ise toplam 37 bin 5 yüz TL harcandı. Bu yardımlardan ise toplamda 75 kişi yararlandı.