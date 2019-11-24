“Eğitime katkımızı aralıksız sürdüreceğiz”

Haber: BMA

Seben Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kazanan öğrencilere bilgisayarlarını verdi. Belediye Meclis Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Kavak, "Seben Çok Programlı Anadolu Lisesinden mezun olup üniversite kazanan öğrenci kardeşlerimize Laptop Bilgisayarlarını siz kıymetli meclis üyelerimizin de desteğiyle almış olduğumuz karar doğrultusunda hediye edeceğiz. Başarıları daim olsun inşallah... İlçemiz okullarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizi başarı anlamında daha ileriye götürmek, çalışmalarında bir fazla gayret göstermeleri adına Seben Belediyesi olarak ödüller takdim ediyoruz. Üniversite kazananlara laptop bilgisayar, okul 1.2.3.’lerine bisiklet,4.sınıflara satranç takimi,1.sınıflara okula hoş geldin seti, 6.sınıflara Çanakkale gezisi, 4.Sınıflara Ankara gezisi... Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda eğitim-öğretim noktasında ilçemizin çocuklarına gerekli desteği her zaman vermeye çalışacağız. Destek bizden, başarı öğrencilerimizden" dedi.

Alperen KÖKSALAN -Muğla Sıtkı KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ /Sanat Tarihi

Yasin KARAARSALAN -Karabük Üniversitesi/Sanat Tarihi