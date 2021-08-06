Eğitimini Bolu’da aldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun Mengen Aşçılık Yüksek Okulu eğitimini aldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl İstanbul Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştı. Yapılan yarışma sonucunda ise Tunahan Ak, Masterchef 2021 ana kadroya seçilen 5. yarışmacı oldu.

Masterchef 2021 yarışmasında kadroya giren Tunahan Ak, sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan başarılı yarışmacı ve İnstagram'da 127 bin takipçisi bulunmakta. Yapılan final turunda Tunahan Ak ana kadroya girmeye hak kazandı. Sergen ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı en iyi tabak seçildi ve ana kadroya seçilen 5. yarışmacı oldu.