Eğitimlere Bolu ev sahipliği yapacak

Haber: Gönül Olutürk

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve daha önceki başarılı eğitimlerin neticesinde, Sağlık Bakanlığının bölge eğitimleri için ilk akla gelen il Bolu. Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde; Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ilimizde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı tarafından Haziran ayında çevre illerden katılımın olacağı “İlkyardım Eğitici Eğitimi”nin ilimizde yapılmasına karar verildi.

Ayrıca Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen, çevre illerin katılımı ile “Bölge Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar Çalıştayı” ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen “Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitici Eğitimleri” de ilimizde yapılacak. Ses getiren bu eğitimler için ilimizin tercih edilmesi ile Bolu sağlık alanında eğitim merkezi görevini de üstlenmiş oldu.