Haber: Aysun Beykoz

Eğitimlerde hayvancılık ve tarımsal destekleme konuları, bu desteklerden faydalanabilmek için üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar en ufak ayrıntısına kadar işleniyor. 2018’in temasına uygun olarak buzağı ölümleriyle mücadeleye dikkat çekmek, önlenmesi adına yapılması ve yapılmaması gereken konular hakkında üreticiler Veteriner Hekimlertarafından bilgilendiriliyor. Bunların yanında Alternatif üretim modeli ile daha karlı üretim yapabilecekleri, pazarlama sorununu kooperatif aracılığı ile çözebilecekleri gibi hususlarda sunum yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşmeli üretim yapabileceklerini ve bu konuyla ilgili kooperatif ile görüşmelerini söyleyen İl Müdürü İzzet Murat; ‘’Üreticimizin özelliklede kırsal üretimin can damarı olan kadın çiftçilerimizin sualleriyle aktif katılım göstermeleri bizler tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve nail olan hedefe bir nebzede olsa eriştiğimizin bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılara teşekkür eder ve vatandaşlarımıza bereketli kazançlar dileriz’’ dedi.

6 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayan çiftçi eğitimleri, 15 köyde 381 çiftçimize eğitim verilmiş olup, toplantılar 28 Mart tarihine kadar devam edecektir.