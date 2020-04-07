Egzoz gazı emisyon ölçümü için karar

Haber: Ceylan Beykoz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Bakan Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" ifadelerine yer verdi.