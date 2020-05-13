Ehliyet Alacaklar Dikkat

Haber: Volkan Yılmaz

Korona virüs pandemisi nedeniyle sürücü kursları geçtiğimiz Mart ayında kapatılmıştı. Kapatma kararı sonrası en çok araştırılan konu, sürücü kurslarının ne zaman açılacağı konusu oldu. Konu ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. Son dakika bilgisine göre sürücü kurslarının açılma tarihi ve yeni dönemde yapılacak değişiklikler netleşmeye başladı.

KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona salgını sonrası kapatılan sürücü kurslarının yeniden açılması, normalleşme takvimi çalışmalarında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanan kurul, normalleşme takvimi hakkında çalışmalarını hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre MEB 'in 1 Haziran sonrası sürücü kurslarını da açmasını planladığı öğrenildi Açılacak kurslarda tedbirlerle eğitimler verilecek ve yeni dönemde değişiklikler yapılacak.

DİREKSİYON SINAVINDA DEĞİŞİKLİK

Edinilen son dakika bilgilerine göre, sürücü kurslarının uygulama sınavında daha önce sürücü adayı ve MEB tarafından görevlendirilen, denetmen olarak görev yapan 3 kişi vardı. Araçta toplam 4 kişi bulunuyor ve denetmenler, sürücünün performansına, direksiyon hakimiyetine, araç kullanma becerisine göre ona puan veriyordu. Normalleşme çalışmaları kapsamında bu değişecek. Alınan bilgilere göre araç içinde bulunan denetmen sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.