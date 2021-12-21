Ehliyet sınavları değişiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ehliyet sınavları ile ilgili bazı düzenlemeler yapmak için harekete geçti. Bakanlık yeni düzenleme yapacak. Düzenleme için taslak hazırlandı ve ilgili kurumlara gönderiliyor.

EHLİYET ALMADA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞİYOR

Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor. Sürücü kurslarına başvuran kursiyerler en az 34 saat teorik, en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi alıyor. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ehliyetli sürücü bulunuyor.

DİREKSİYON SINAV SÜRESİ 8 YIL ÖNCE DEĞİŞMİŞTİ

Geçmişte 15 dakika olan direksiyon sınavları 2013 yönetmeliğinden sonra ilk başta 30, ardından 35 dakikaya çıkarıldı.