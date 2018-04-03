Haber: Gönül OlutürkBolu Valiliğ’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“ Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda sürücü belgeleri ile pasaport harç ve değerli kağıt bedelleri Maliye Bakanlığının anlaşma yaptığı Banka Şubelerine, Vakıf Payı ise Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı adına anlaşma yapılan Banka Şubelerine yatırılarak alınacak dekont ile birlikte İl, İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat edilecektir.

Pasaport Ücreti için Anlaşmalı Bankalar

1-AKBANK T.A.Ş.

2-AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

3-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4-ALTERNATİFBANK A.Ş.

5-ANADOLUBANK A.Ş.

6-ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

7-CITIBANK A.Ş.

8-DENİZBANK A.Ş.

9-BURGAN BANK A.Ş.

10-FİBABANKA A.Ş.

11-FİNANSBANK A.Ş.

12-HSBC BANK A.Ş.

13-ICBC TURKEY BANK A.Ş.

14-ING BANK A.Ş.

15-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

16-ODEA BANK A.Ş.

17-ŞEKERBANK TAŞ.

18-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

19-TURKISHBANK A.Ş.

20-TURKLAND BANK A.Ş.

21-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

23-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

24-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

25-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

26-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

27-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

28-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

Sürücü Belgesi Ücreti için Anlaşmalı Bankalar

Harç Bedeli İçin Anlaşmalı Bankalar

1-AKBANK T.A.Ş

2-AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

3-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

4-ALTERNATİFBANK A.Ş.

5-ANADOLUBANK A.Ş.

6-ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

7-CITIBANK A.Ş.

8-DENİZBANK A.Ş.

9-BURGAN BANK A.Ş.

10-FİBABANKA A.Ş.

11-FİNANSBANK A.Ş.

12-HSBC BANK A.Ş.

13-1CBC TURKEY BANKA.Ş.

14-1NG BANK A.Ş.

15-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

16-ODEA BANK A.Ş.

17-ŞEKERBANK T.A.Ş.

18-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

19-TURKISHBANK A.Ş.

20-TURKLAND BANK A.Ş.

21-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş .

23-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI

24-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

25-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

26-PTT

27-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

28-VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

29-YAPI VE KREDİ BANKASI . A.Ş.

30-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Katılım Payı İçin Anlaşmalı Bankalar

1-ABANK BALGAT

2-AKBANK

3-AKTİF YATIRIM BANKASI

4-ALBARAKATÜRK

5-ANADOLU BANK

6-DENİZBANK

7-FİNANSBANK

8-GARANTİ BANKASI

9- HALK BANKASI

10-ICBC BANK

11-ING BANK

12-KUVEYTTÜRK KATILIM BANKASI

13-ŞEKERBANK

14-T.VAKIFLAR BANKASI

15-TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)

16-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI”