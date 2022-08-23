Ehliyet yenilemede son gün 31 Aralık

Haber: Uğur Balaban

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet sahiplerinin ehliyetlerini yenisi ile değiştirmesi için son gün olarak 31 Aralık 2022 tarihini verdi. Yeni yapılan duyuruyla eski ehliyetlerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilemeyenleri para cezalarının beklediği açıklandı. 1 Ocak 2016 yılından önce düzenlenen ehliyetlerin en son 31 Aralık 2022 gününe kadar çipli yeni sürücü belgesiyle değiştirilmesi gerekiyor. 2023 yılına kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, girdiği ilk trafik uygulamasında ceza ile karşı karşıya kalacaklar.

EHLİYET YENİLERKEN BU BELGELERE İHTİYAÇ VAR

Ehliyet yenileme için de bazı belgelerin gerektiği ifade edilirken liste ise şöyle:

Kimlik Belgesi, Sürücü Sağlık RaporuSürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf, Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi(e-Devlet üzerinden temin edilebilir), Ehliyet yenilemek için gerekli evrakları ya da belgeleri topladıktan sonra bankaya yatırmanız gereken ehliyet harç ücreti ise 15 Türk Lirası olarak belirlendi.