Haber: Semih Baykal

İlimiz Köroğlu Mahallesinde 17 yaşındaki A.T. adlı şahsın 14 BF 501 plakalı otomobili ile trafiği tehlikeye soktuğu yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. D-100 karayolu üzerinden aracı gören ekipler, yakalamak için peşine takıldı. Polisleri fark eden A.T. dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken A.T. bu esnada 3 araca çarptı. Yaptığı kazalara aldırış etmeden kaçmaya devam eden A.T.’yi yakalamak için bölgeye takviye ekip sevk edildi. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil, D-100 yolu üzerinde durduruldu. Araçtan indirilen A.T. polislere üzerine ehliyeti olmadığı için kaçtığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.T. ise gözaltına alındı.