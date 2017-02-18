Kaza, bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Bolu Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi dörtyol ağzında meydana gelen kazada, 14 NA 094 plakalı aracın şoförü Devren Çeltik, üst yoldan gelen ve ehliyeti bulunmayan 14 DK 322 plakalı aracın şoförü Muhittin Cantürk ile çarpıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri 14 DK 322 plakalı aracın şoförü Muhittin Cantürk'ün ehliyetinin bulunmadığını tespit etti. Emniyet ekipleri ehliyetsiz sürücü Cantürk'e ceza keserken, kazada yaralanan kimse olmadı.