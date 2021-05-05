Ek bina 615 günde bitecek

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fakülteye dönüştürülen ve yeni ismi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi olan Fakültede, kampüs alanına ihtiyaca binaen yapılacak olan ek binanın ihalesi geçtiğimiz aylarda yapıldı ve akabinde çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında; hafriyat çalışmaları tamamlandı, zemin güçlendirme amaçlı fore kazık imalatları tamamlandı. Kar yağışının etkisi ile duraklayan çalışmalar ilkbaharla birlikte tekrar hız kazandı. Hız kazanan çalışmalar ile birlikte ek binanın temeli atıldı. İhale kapsamında; 3361,75 m2 zemin + 4 kattan oluşan 12 derslik, 4 laboratuvar, yemekhane, kafeterya, kütüphane, internet salonundan oluşan dilatasyon 1 kısmının yapım işi gerçekleştirilecek. İhaleyi alan firma 615 takvim gününde işi teslim edecek.

“YATIRIMLARIN MEYVESİNİ HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ”

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar şunları belirtti:“İlçemizi; sanayi, eğitim, turizm alanında geliştirmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim alanında son derece iyi durumdayız. Yüksekokulumuza, Fakültemize yeni bölümler açılması için gayret gösteriyoruz. B.A.İ.Ü. Rektörlüğümüz ile işbirliği halindeyiz. Ek bölümler açılabilmesi için ek bir binaya ihtiyaç hâsıl oldu ve bizde ilçemiz için bu binayı yapmaya talip olduk. Bolu Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın ve Sayın Fehmi Küpçü’nün büyük katkılarıyla İlçemizi geliştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyoruz. İnşallah pandemi sonrası okullarımız, üniversitelerimiz açıldığında yaptığımız yatırımların meyvesini hep birlikte alacağız” dedi.