Ek blok inşaatı temeli atıldı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Endife Caddesi üzerinde bulunan Sanayi Sitesinde ek blok ihtiyacı duyuldu. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu yerde duyulan ihtiyaç doğrultusunda 8 dükkândan oluşan ek blok inşaatı yapılan temel atma töreni ile başladı. Temel atma törenine Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Belediye Meclis Üyeleri Ömer Amal ve Recep Arslan katıldı. 8 dükkanlık ek blok inşaatı kesilen kurban ve edilen dualar sonrasında başladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 16:54