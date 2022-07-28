Ek ders ücretlerinde düzenleme!

Haber: Özge Yücel

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi. Öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret verileceği netleşti.

SAATLER GÜNDELLENDİ

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

İLAVE ÜCRET VERİLECEK

Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.