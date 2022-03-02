

Haber: Uğur Balaban

Kurulduğu günden beri üyesinin refah seviyesini artırmak için mücadele eden Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası yeni bir başarıya daha imza attı. Genel Başkan Hakan Toy, Genel Sekreter Doğan Alıç, Genel Başkan YardımcılarıAdemSarıçoban, Osman Çavuş ve Süleyman Turgut’un gayretleriyle üyelerin sosyal, ekonomik ve özlük hakları iyileştirilmeye devam ediyor.

Genel Sekreter Doğan Alıç’ın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle bugün yaptığı toplantıda Kamu Çerçeve Protokolüne ek olarak üyelere yeni haklar sağlayacak 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak ek protokol imzalandı.

İmza Töreninde Bolu İl Başkanı Harun Ceylan, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Fakülte Baştemsilcisi ve İşyeri temsilcileri de hazır bulundular.