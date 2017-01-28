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28 Ocak 2017 Cumartesi
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    • Ek talep toplama süreci başlıyor

    Bolu’nun en önemli projeleri arasında yer alan Yeni Büyük Sanayi Sitesi için ek talep toplama süreci başlıyor. Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halihazırda projede yer alan kayıtlı üye işletmelerin 213 adet işyeri için 30 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında talepte bulunabileceği bildirildi.

    28 Ocak 2017 Cumartesi 13:49
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    Ek talep toplama süreci başlıyor
    HABER: Ceylan BEYKOZ
    Bolu Belediyesi, Büyük Sanayi Sitesi Projesi için Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başlattığı ek talep toplama başvuruları hakkında bir açıklama yaptı. İmar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ek talep toplama işlemlerinin 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

     “Bolu Belediyesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği koordinasyonunda yürütülen Yeni Büyük Sanayi Sitesi için 30 Ocak – 7 Şubat 2017 tarihleri arasında ek talep toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Halihazırda projede yer alan kayıtlı üye işletmeler, 213 adet işyeri için talepte bulunabileceklerdir.

    Projeye dava açanlar ile projeden ayrılanlar için talepte bulunma söz konusu olmayacaktır. Ayrıca daha önce işyeri talebinde bulunmuş olanlar, talep edilen işyeri adedini arttırmak amacıyla ek talepte bulunamayacaklardır. İşyeri talebinde bulunacak olan üye işletmeler, Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınacak talep formu ile birlikte Türkiye Halk Bankası nezdindeki TOKİ Hesabına talep bedelini yatırdıklarında başvuru yapılmış sayılacak olup, işyeri kontenjanı dolduğu takdirde talep toplama kapanacak ve banka tarafından talep toplama bedeli kabul edilmeyecektir.

    Bu tarihler arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemi tamamlandığında, projede yer alan işyeri tiplerinden henüz kontenjanı dolmayan işyeri tipi bulunduğu takdirde, projeyi yürüten heyet tarafından süreçle ilgili tekrar bilgilendirme yapılacaktır. Projeye kayıtlı üye işletmeler içinden daha önce yapılan talep toplama işlemi ve yapılacak ek talep toplama sürecinde talep bedelini yatırmayanlar projeden ayrılmış sayılacak olup, bu üyeler hakkında heyetin vereceği karar hak sahiplerine tevdi edilecektir.”
    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, önemli, Projeleri, Yer, Alan

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