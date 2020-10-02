Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyurdu. Aygün yaptığı açıklamada, “17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını //sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, üniversite eğitimlerinde başarılar diliyorum” dedi.

KAYITLAR 5-7 EKİM’DE

Konuyla ilgili ÖSYM’den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinden itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.”