Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz aylarda Adil Esen’in istifasıyla Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Eker, yapılan kongreyle Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Ak Parti Bolu Merkez İlçe Kongresi, Bolu İl Kültür Müdürlüğü’nde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye ve parti başkanları ile parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, kongreye tek liste ile katılarak güven tazeledi.