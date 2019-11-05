Ekim ayı zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Ekim ayı bilgilerini açıkladı. Buna göre Bolu’da zam şampiyonu çocuk kabanı oldu.

Ekim ayı zam şampiyonu belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova’nın içinde bulunduğu TR42 bölgesinde %1,77 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,00 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %7,64 oranı ile Türkiye ortalaması %8,55’in 0,91 puan altında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %1,77 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 22. istatistiki bölge oldu. TR42 Bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %69,54 ile çocuk kabanı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-24,04 ile limon oldu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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