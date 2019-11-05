Ekim ayı zam şampiyonu belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Ekim ayında, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova’nın içinde bulunduğu TR42 bölgesinde %1,77 oranında artarken, Türkiye genelinde %2,00 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %7,64 oranı ile Türkiye ortalaması %8,55’in 0,91 puan altında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %1,77 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 22. istatistiki bölge oldu. TR42 Bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde %69,54 ile çocuk kabanı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-24,04 ile limon oldu.