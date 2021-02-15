Ekipler 7/24 görev başında

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi, 14 Şubat Saat: 18.00 itibariyle başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle karla mücadele ekipleri ile birlikte 7/24 görev başında. Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı ile yine onlarca personel görev yapacak. Şu an karla mücadelede kullanılacak tüm araçlar ve personeller kar yağışının şiddetini artırmasına karşı hazır bekletiliyor. Ekipler halkın can ve mal güvenliği için 7/24 esasına göre görev yapacak. Çalışmalarda şehir içi ulaşımını sağlayan ana arterler başta olmak üzere tüm önemli noktalar bıçaklı kar küreme araçları ile temizlenecek. Ayrıca yaşanılacak buzlanmaya karşı da tuzlama ve solisyon çalışması yapılacak.

Ayrıca Bolu Belediyesi sosyal medya hesaplarından, “Bugün Saat: 18.00 itibariyle başlayacak yoğun kar yağışı için karla mücadele ekiplerimiz ile birlikte görev başındayız. Herhangi bir olumsuzlukta 444 26 58 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz” paylaşımı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 23:22