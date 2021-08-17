Ekipler boş durmuyor

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Motosikletli Yunus ekiplerinin desteğiyle birlikte şehrin merkez noktası olan Anıtpark Kavşağında motosiklet ile paket servisi yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Pandemi dönemi ile birlikte evine kapanan vatandaşların tercih ettiği paket servisleri bilindiği üzere ilimizde oldukça yaygınlaştı. Bu yaygınlaşma beraberinde paket servisi yapan sürücüler arasında bir yarış haline dönüştü.

Trafik ekipleri de hal böyle olunca duruma el attı. İlimizde görev yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bu olaylara önem vererek denetlemeleri artırdı. Bir saat içerisinde 100’e yakın motosiklet durdurularak denetlendi.