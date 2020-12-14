Ekipler hafta boyunca aradı



Haber:Volkan Yılmaz

İlimizin simgesel değerlerinden birisi konumundaki Vahşi Yılkı atlarının bulunduğu alanda çekilen görüntüler hayvan severlerin yüreğini burkmuştu. Görüntülerde atlardan birisinin topallayarak yürüdüğü görülüyordu. Konuyu haber haline getiren Gündem grubu mecralarının

Yayınları sonrası harekete geçen Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftalık arama çalışmasına rağmen yaralı ata rastlayamadı. Geçtiğimiz hafta boyunca planlı saatler aralığında yapılan aramalar sonuç vermedi.

Bir haftalık aramanın sonunda arama tarama faaliyetlerine son veren DKMP ile Bolu Belediyesi ekipleri yayla sakinlerine iletişim bilgisi bırakarak At yaylasından ayrıldı.