Ekipler hafta sonu da mesaide

Haber: BMA

Mahalle sakinlerinin talepleri ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatlarıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmaları bir an önce bitirebilmek için cumartesi pazar demeden çalışıyor. Gerede Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Gelen talepler ve yapılan tespitler sonrasında, Yeni Mahalle Tepe Sokak ve Zirve Caddesinde, Dayıoğlu Mahallesi Adalıgil Camisi etrafındaki ve Bahçelievler Mahallesi Rıdvan Uçarol Camisi çevresindeki sokaklarda devam eden sıcak asfalt çalışmaları en kısa zamanda tamamlanacak” denildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar ise konuyla ilgili, "Asfalt ve Kilitli Parke çalışmalarımız hava şartları müsaade ettiği sürece devam edecek. İlçemizde asfaltsız ve kilit parkesi olmayan yolumuzun kalmaması için ekip arkadaşlarım ile birlikte mücadele veriyoruz. İnşallah elimizden geldiğince çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz’’ diye konuştu.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 11:20