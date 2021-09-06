Ekipler ilk günden kolları sıvadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler okul önlerinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında öğrenciler okullara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gidecek. Mesafe ve temizlik önlemlerinin ilk alınması gereken yerlerden biri de öğrencilerin okula giderken kullandığı taşıtlar. İlimizde de servis araçlarına, Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koltuk düzeni ve hijyen kontrolleri yaptı. Ve polis ekipleri şu mesajı verdi, “Anneler, babalar gönlünüz rahat olsun. Polis abileri yavrularımız için görevlerinin başında.”